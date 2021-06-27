В Армении подвели окончательные итоги парламентских выборов

Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,91%.

«В избирательные списки на выборах были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей. За партию „Гражданский договор“ проголосовали 688 761 человек, или 53,91%, за блок „Армения“ (экс-президента Роберта Кочаряна — ред.) — 269 481, или 21,9%, блок „Честь имею“ (экс-президента Сержа Саргсяна — ред.) — 66 650, или 5,22%», — сказал на заседании перед подписанием протокола глава ЦИК Тигран Мукучян.

Согласно армянскому законодательству, хотя блок «Честь имею» не набрал необходимых 7% голосов, однако он пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.