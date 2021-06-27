Во время львовского полумарафона скончался один из участников

23-летний участник львовского полумарафона скончался во время забега, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

«Большая беда на полумарафоне. юноша, 23-года, не добежал 200 метров. медики только что констатировали смерть. сочувствие родным и близким.», — написал Садовой на своей странице в Фейсбук.

Больше информации обещают сообщить во время брифинга организаторов забега.

Сегодня во Львове проводят 6-й Молокия полумарафон, участие в котором принимают 2500 человек.