Украинцев предупредили о грозах, граде и шквальном ветре

В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, за исключением западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

«28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается гроза.