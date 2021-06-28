Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента. Заседание состоится в 16: 00 во вторник, 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Для рассмотрения запланировано семь вопросов.

1) проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);

2) проект закона Об основах национального сопротивления (реестр. № 5557);

3) проект закона о внесении изменения в статью 1 закона «О численности Вооруженных сил Украины» об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона «Об основах национального сопротивления» (рег. № 5558);

4) проект закона о критической инфраструктуре (реестр. № 5219);

5) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (рег. № 3743);

6) проект закона о внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (рег. № 5478);

7) проект закона о внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (рег. № 4555).

Напомним, лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что на этой неделе Верховная рада будет работать в усиленном режиме и соберется на 2 внеочередных заседания — во вторник и четверг.

По его словам, во вторник нардепы будут рассматривать пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним — об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В четверг на рассмотрение парламента вынесут пакет «олигархических» законопроектов.