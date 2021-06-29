В США создали маску, определяющую наличие у человека COVID-19

Американские ученые разработали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли носящий ее человек коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Маски позволяют определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков, которые могут быть встроены в другие маски и лабораторные халаты, а также могут быть адаптированы для выявления других вирусов. Так, ранее их применяли для выявления вирусов Эбола и Зика.

Датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Согласно сообщению, результаты также отображаются только на внутренней стороне маски для лица в целях конфиденциальности.

Научный сотрудник Института биологической инженерии Висса Гарвардского университета Питер Нгуен отметил, что датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.

«Мы предполагаем, что эта разработка может позволить использовать биосенсоры нового поколения сотрудниками скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих», — заявил профессор MIT Джеймс Коллинз.

В создании маски принимали участие специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета.