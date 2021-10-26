«Ресурсный» законопроект Рада может принять через неделю

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября принять во втором чтении правительственный № 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект), прогнозирует глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Этот законопроект должен был голосоваться в прошлый четверг (21 октября — Ред.), но из-за того, что в бюджетную процедуру зашли, начали рассматривать поправки, они (оппозиция — Ред.) затянули эту процедуру, то (рассмотрение законопроекта во втором чтении — Ред.) перенеслось на следующую неделю. Я думаю, что на следующей неделе будет проголосован („ресурсный“ законопроект № 5600 — Ред.)», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник вечером.

Согласно календарному плану шестой сессии ВР девятого созыва, следующая пленарная неделя в парламенте начнется 2 ноября и завершиться 5 ноября.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный «ресурсный» законопроект № 5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект № 5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Тогда как презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта № 5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.