Рада может рассмотреть «ресурсный» законопроект 16 ноября

Верховная Рада может рассмотреть правительственный законопроект № 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект) втором чтении в следующий пленарный вторник, 16 ноября, сообщил глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Этот законопроект будет рассматриваться первым во вторник (16 ноября — Ред.), потому что ставить его в пятницу (5 ноября — Ред.) — бессмысленно», — сказал парламентарий агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Напомним, изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект № 5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта № 5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.