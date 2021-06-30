ФРГ и Великобритания считают Россию вызовом для европейской безопасности

Германия и Великобритания будут стремиться к конструктивному диалогу с Россией, хотя считают ее вызовом для европейской безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении о намерениях, которое подписали главы МИД Хайко Маас и Доминик Рааб.
«Поскольку Россия по-прежнему представляет собой вызов для европейской безопасности, мы будем укреплять нашу способность защищаться и способность наших партнеров защищаться в свете дестабилизирующих действий России», — говорится в документе.
«Мы будем вести дискуссии о деструктивном поведении России и при этом тесно сотрудничать с другими евроатлантическими партнерами», — отмечается в тексте.
«Одновременно мы убеждены в том, что конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией возможны и соответствуют нашим общим интересам. Мы будем стремиться посредством соответствующих каналов вести конструктивный диалог с Россией, чтобы ясно заявить о наших ожиданиях и обсудить наши представления о конкретных решениях по вопросам, где есть общие интересы», — указали министры.
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