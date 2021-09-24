Украина хотела бы прямо сейчас заключить новый контракт на транзит газа

Украина хотела бы заключить контракт на транзит газа через ее территорию немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с «Газпромом». Об этом заявил в пятницу генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон во время круглого стола, организованного американским аналитическим центром Atlantic Council по видеосвязи.

«Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года», — сказал он. По словам Макагона, это будет гарантией того, что транзит через Украину сохранится.

Глава ГТС также отметил, что Украина, понимая, что строительство газопровода «Северный поток — 2» уже завершено, будет пристально следить за процессом его сертификации. «Теперь вопрос в сертификации. Это наше требование, и мы будет очень пристально следить за сертификацией, чтобы она проходила в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, без каких-либо исключений», — сказал он и добавил, что надеется, что процесс сертификации займет «значительное количество времени».

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Напомним, сохранение транзита через Украину является одним из условий запуска газопровода «Северный поток — 2». Ранее США и Германия 21 июля достигли соглашения по газопроводу. Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.