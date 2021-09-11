Ермак предлагает включить в Нормандский формат вопросы газа

Вопрос «Северного потока-2» и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности Украины, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы рассматриваем вопрос „Северного потока“ исключительно как вопрос общей безопасности Украины. ... И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату — рассмотрение и этих вопросов», — сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.
Напомним, Ермак также заявил, что Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2».
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