Пассажиром космического корабля New Shepard станет 82-летняя женщина

82-летняя женщина отправится в космос на корабле New Shepard вместе с миллиардером Джеффом Безосом — владельцем компании Blue Origin, которой принадлежит космический аппарат. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе компании.

«Исполняя цель всей жизни — стать астронавтом, Уэлли Фанк отправится в космос 20 июля в качестве почетного гостя на корабле New Shepard, который впервые полетит туда с людьми на борту», — говорится в заявлении. Она отправится вместе с Безосом, его братом Марком и еще одним пока неназванным человеком, который выиграл билет на аукционе за $28 млн.

В пресс-релизе отмечается, что путь Фанк в качестве астронавта начался еще в 1960-х, когда она была самой молодой выпускницей космической программы для женщин — частного проекта по подбору женщин для отправки в космос. Позже участницы этой инициативы успешно прошли все необходимые психологические и физиологические тесты, однако в полет так и не отправились.

Фанк была первой женщиной — инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной — следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Blue Origin подчеркнула, что Фанк станет старейшим человеком, когда-либо побывавшим в космосе.