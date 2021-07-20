Экипаж Безоса благополучно вернулся на Землю после космического полета

Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Весь полет занял чуть меньше 11 минут. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.

Трансляция полета велась на сайте компании BlueOrigin.com, созданной основателем компаний Amazon и Blue Origin Безосом.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен.

Акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7% во вторник после того, как первый суборбитальный полет с пассажирами на борту совершил корабль ее конкурента Blue Origin. Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22. Данный аппарат был поднят на высоту около 15 км на самолете Eve, после чего отделился и начал самостоятельный полет. Космолет Unity 22 достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации).

Сам Брэнсон уже поздравил Безоса в Twitter. «Отличная работа, Blue Origin, Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер! Впечатляет. Наилучшие пожелания всей команде от меня и команды Virgin Galactic», — написал он.