Актер из «Стартрека» полетит в космос на корабле Безоса

Канадский актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Стартрек», в октябре отправится в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса, сообщил портал TMZ.

По словам его источников, Шетнер войдет в состав второго экипажа, который полетит на корабле New Shepard. Если актер примет участие в миссии, то станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, пишет TMZ. В марте ему исполнилось 90 лет.

Полет продлится 15 минут. По словам источников портала, о миссии снимут документальный фильм. Наденет ли Шетнер костюм капитана Кирка, TMZ неизвестно.

Основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос занимает второе место в рейтинге богатейших людей планеты. Forbes оценивает его состояние в $198,7 млрд. На первом месте списка находится основатель SpaceX Илон Маск со $199,6 млрд.

В июле Безос сам слетал в космос. После старта с космодрома капсула New Shepard пересекла так называемую линию Кармана, которая проходит на высоте 100 км и отделяет атмосферу Земли от космоса. По информации Blue Origin, корабль достиг высоты 107 км над уровнем моря, развив во время полета скорость 3595 км/ч. Общая продолжительность полета составила 10 минут 10 секунд.

Вместе с Безосом полет совершили его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица-испытательница Уолли Фанк и 18-летний сын нидерландского инвестиционного банкира Оливер Деймен. Таким образом, в космосе побывали одновременно и старейший (прошлый рекорд принадлежал Джону Гленну, слетавшему в 77 лет), и самый молодой астронавт в мире.