В конгрессе США выступили за санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по ассигнованиям палаты представителей США утвердил поправку, которая не позволяет президенту Джо Байдену приостановить санкции против газопровода «Северный поток-2». Это следует из голосования во время заседания комитета.
Речь идет о возможном исключении санкций против трубопровода на 2022 финансовый год. Как пишет Bloomberg, автором поправки выступила конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур. Поправку добавили к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства.
«Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — цитирует Каптур агентство.
Теперь для утверждения запрета на отмену санкций против «Северного потока-2» поправку должны одобрить палата представителей, сенат, а затем подписать президент США.
Газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, планировали достроить в 2019 году. Однако из-за санкций США против исполнителей и партнеров проекта его реализация затормозилась. Сейчас первая нитка трубы уже завершена, в «Газпроме» заявляли, что газ пустят уже в этом году.
Вашингтон считает «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы — в Белом доме заявляли, что Москва будет использовать трубу как политический инструмент в диалоге с ЕС.
В конце мая Байден заявил, что введение новых санкций против «Северного потока-2» непродуктивно с точки зрения выстраивания отношений с Европой, к тому же проект уже практически завершен.
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