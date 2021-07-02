Россия продолжает принимать абитуриентов из Украины

Квоты правительства РФ для абитуриентов из Украины сохраняются. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, которого цитирует ТАСС.

«Хотел сразу сказать, что закрытие офиса Россотрудничества в Киеве не означает то, что в следующие годы мы не будем предоставлять квоту правительства Российской Федерации для студентов, которые хотели бы к нам приехать учиться с Украины. То есть, это между собой вообще никак не связанные процессы», — сказал он.

По словам Шевцова, украинские выпускники в 2021 году приняли участие в общих для стран СНГ конкурсных испытаниях в онлайн-формате. «Ребятам, которые показали лучшие результаты, мы предложили учебу в университетах Российской Федерации. Как раз сейчас идет определение, в каких университетах, по каким специальностям они хотели бы учиться», — указал замглавы Россотрудничества.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества.