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В РФ назвали министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

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В РФ назвали министра информации Казахстана «русофобской дрянью»

Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации Казахстана и его новым руководителем Аскаром Умаровым из-за его критических высказываний о русских и русской истории. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации», — написал он.

Он пояснил, что Россотрудничество в связи со спецификой своей деятельности работает в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой. По словам Примакова, он уважает суверенитет Казахстана и не имеет права вмешиваться в кадровую политику его руководства, как и российский МИД.

«Если речь идет о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова», — написал Примаков.

В публикации он привел несколько высказываний, приписываемых Умарову. Оригинал этой подборки высказываний был размещен на портале «Русские в Казахстане» в августе 2012 года. Тогда автор публикации утверждал, что Умаров, который на тот момент был вице-президентом Тюркской академии, а до этого занимал различные должности в СМИ, писал эти высказывания в Facebook под ником TurkMedia.

Среди приписываемых Умарову высказываний Примаков процитировал следующие:

  • «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»
  • «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит».
  • «Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?»

Умаров получил образование в университете «Туран». С начала 2000-х годов работал в СМИ Казахстана. С 2008 по 2010 год он был директором и заместителем генерального директора ТОО «Нур-Медиа». В сентябре 2014 года он стал президентом общественного фонда «КазБизнесМедиа». С 2017 по 2021 год он работал в информационном агентстве «Казинформ», вначале став гендиректором, а позже — председателем правления.

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5 января на фоне протестов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны. 11 января он утвердил новый состав кабинета министров, в котором Умаров занял должность министра информации.

Казахстан, Россотрудничество
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