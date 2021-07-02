$1,4 млрд убытков за квартал: Robinhood раскрыла финансовые показатели

Финтех-стартап Robinhood, разработавший популярное приложение для розничных инвесторов, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на проведение первичного размещения акций (IPO). В ней компания раскрыла часть своих финансовых показателей. Так, например, в 2019 году компания получила выручку в $278 млн и чистый убыток $107 млн, в 2020 году Robinhood удалось выйти в прибыль — $7,45 млн при выручке $959 млн. Однако по итогам первого квартала компания понесла убыток в $1,4 млрд — во многом из-за форс-мажорной ситуации, сложившейся в январе-феврале.
При этом за последний год компания резко увеличила число своих клиентов — с 7 млн в марте прошлого года до 18 млн в марте текущего года, а также объем активов под управлением — с $19 млрд в прошлом году до $80 млрд в текущем. Компания намерена торговаться на бирже Nasdaq под символом Hood, точное время и цена на акции пока не раскрывается.
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