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Минэнерго хочет производить водород при помощи атомной энергии

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Минэнерго хочет производить водород при помощи атомной энергии

В Министерстве энергетики Украины обсуждается вопрос использования атомной энергии для производства климатически нейтрального водорода, сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков в ходе «круглого стола», состоявшегося в пятницу в рамках проекта Green Deal в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Мы в своих дискуссиях внутри Минэнерго смотрим на «атомную» водородную энергетику и перспективы производства водорода при помощи атома (путем электролиза – Ред.). Также мы смотрим на перспективы производства водорода на основе природного газа. Однако хочу подчеркнуть, что в вопросе экспорта (в ЕС – Ред.) речь идет только о «зеленом» водороде. Нигде в европейских стратегиях не говорится, что они будут импортировать «желтый» или «голубой» водород. Только «зеленый», полученный при помощи ветра или солнца», – отметил замминистра.

Он также указал, что в Евросоюзе сейчас идет активная дискуссия относительно признания атомной энергетики «зеленой».

«Мы все понимаем, что СО2 там нет, но существуют также другие не менее страшные для окружающей среды и человека последствия использования атома», – отметил Демченков.

По мнению стратегического директора Региональной газовой компании Станислава Казды, атомная энергия «в конце концов станет «зеленой» и будет признана таковой для производства «зеленого» водорода.

Кроме того, в ходе круглого стола он рассказал о пилотном проекте РГК по транспортировке водородных смесей в газораспределительных сетях и указал, что этот проект уникален не только для Украины, но и для Европы.

«Большинство европейских проектов по тестированию водорода фокусируются в сфере магистральных сетей, транспорта, производства. Очень мало проектов в Европе направлено на распределительные сети и на конечных потребителей. Таких проектов всего около четырех и со всеми мы плотно сотрудничаем… Потому в этом плане Украина, можно сказать, – впереди паровоза», – отметил Казда.

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Вместе с тем он назвал три главных препятствия для развития водородной энергетики: нехватка инвестиций и невысокая инвестиционная привлекательность Украины, отсутствие нормативной базы и активного продвижения «зеленой» энергетики со стороны государства.

Минэнерго, АЭС, водород
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