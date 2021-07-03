В РФ пятый день подряд рекорд по числу смертей от COVID-19

В России за сутки выявили 24 439 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Также за этот период в стране зафиксировали 697 летальных исходов, что стало новым максимумом с начала пандемии. Суточный рекорд смертности обновляется пятый день подряд — 29 июня штаб сообщил о смерти от COVID-19 652 человек, 30 июня — 669 человек. 1 июля в России скончались 672 зараженных, на следующий день — 679.
Общее число летальных исходов, по данным оперативного штаба, составило 137 262. Росстат, который учитывает также случаи, когда COVID-19 выявили уже после смерти или когда он привел к смертельным осложнениям других заболеваний, насчитал около 270 тыс. летальных исходов с апреля 2020-го по апрель 2021-го.
Заболеваемость COVID-19 в России растет с начала июня, сегодняшний показатель стал максимальным с 15 января. Власти связывают это в том числе с распространением в стране индийского штамма коронавируса (дельта-штамма).
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