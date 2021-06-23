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Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными с 1997 года

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Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными с 1997 года

Украинско-американские учения «Си Бриз-2021», которые продлятся с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными за 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, из 3000 участников учений половина личного состава — это украинские военные. Об этом в комментарии Укринформу сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель — подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники», — сообщил главнокомандующий.

По словам Хомчака, учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

Главнокомандующий также обратил внимание, что половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные.

«Для участия в учениях „Си Бриз-2021“, украинские Вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1500 человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно», — сообщил Хомчак.

Он напомнил, что учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

Советниками и наблюдателями на «Си Бриз-2021» будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.

Отвечая на вопрос, что ожидает командование ВСУ от нынешних учений, Хомчак подчеркнул, что речь идет о подготовке личного состава Морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО. Также важно подготовить многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе. Акцент делается на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, противодействии незаконным вооруженным формированиям и высадки морского и воздушного десанта, освещении надводной обстановки. Не менее важны противодействие информационным операциям и кибербезопасность, оборона важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций.

В целом же участники международных учений планируют донести миру стратегические месседжи о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе, отметил Хомчак.

Совместные украинско-американские учения «Си Бриз» берут начало с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО США и МО Украины», который был подписан в 1993 году.

Изначальной целью проведения серии учений «Си Бриз» стала подготовка и повышение боевой готовности ВМС ВСУ. Кроме того, проведение учений содействует улучшению сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработке совместных маневров на море и на суше. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово, предоставляют помощь в технике и оборудовании.

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Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся ежегодно, их проведение было отменено (или не запланировано) только в 2003, 2006 и в 2009 годах. Нынешние учения являются 21-ми.

Принять участие в учениях приглашаются как государства-члены НАТО, так и другие государства-партнеры.

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