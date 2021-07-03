Туск стал и.о. председателя оппозиционной партии «Гражданская платформа» в Польше

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск избран зампредседателя оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» и будет исполнять обязанности председателя, сообщает в субботу Associated Press.

По его мнению, правление консервативной партии «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к «полной изоляции» на международной арене.

«Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла», — заявил Туск на съезде «Гражданской платформы».

Также в ходе конференции он заверил своих однопартийцев, что «на 100% вернулся в политику».

Либерально-консервативную «Гражданскую платформу» в 2001 году основали Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этом посту до 2014 года, затем ушел в отставку спустя семь лет на посту. В 2014 году он стал председателем Европейского совета и пробыл на посту почти до конца 2019 года. В ноябре 2019 года его избрали председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.

Следующие парламентские выборы в Польше запланированы осенью 2023 года.