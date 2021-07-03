Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной

Белорусские пограничники осуществляют охрану госграницы с Украиной в усиленном варианте, на участках границы увеличено количество пограничных нарядов. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», — отметил представитель погранкомитета.

По его словам, с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются «тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе». «Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь», — пояснил Бычковский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы поступающего из нашей страны большого количества оружия.