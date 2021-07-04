В РФ выявили максимальное с января число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 142, до 5 610 941, это максимальное значение со 2 января. Об этом свидетельствуют данные местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованные в воскресенье.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663 против 697 днем ранее, до 137 925. При этом в Москве зарегистрировали 111 смертей из-за коронавируса (против 116 днем ранее).

С начала июня заболеваемость COVID-19 в РФ выросла практически втрое. Власти и медики объясняли распространением более агрессивных штаммов, низкими темпами вакцинации и пренебрежением людей к защитным мерам. В связи с этим в ряде регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.