Украина больше не сможет экспортировать коньяк и шампанское

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ).
Согласно сообщению на сайте ТПП, в соответствии с приложением № 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес, определены Франция, Италия и Испания.
«Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес», — цитируется в сообщении первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран.
Он указал, что отныне Украина будет экспортировать вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.
Напомним, что Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом начала действовать с 1 января 2016 года.
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