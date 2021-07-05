НАБУ могут заинтересовать женские хитрости депутата Белашова

Глава фракции партии «Батькивщина» в Полтавском облсовете Сергей Белашов оказался любителем переписывать свои активы на женщин. Речь, в основном, идет о газовом бизнесе. Не исключено, что причиной этого является вовсе не щедрость или особо доверительные отношения бизнесмена, перед которым в последнее время замаячила перспектива попадания под санкции СНБО. Об этом пишет «Дело» в статье «Стеснительный бенефициар: на кого записал свой бизнес Сергей Белашов».

В последней декларации Белашова фигурируют дюжина компаний, собственный банк, дорогая недвижимость, правда, автопарк подкачал - лишь видавший виды Ssang Yong Rexton и ГАЗ 21. В банках у Белашова хранятся миллионные сбережения, но почему-то доверяет деньги он не столько собственному «Украинскому капиталу», сколько конкурентам. А еще журналист выяснил, что этот любитель диверсификации рисков нередко записывает активы на женщин, избегая тем самым их декларирования.

«Например, главный газотрейдер группы Белашова - ООО «Скела Терциум» (оборот в 2020 году - около 2,4 млрд грн) по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы, - отмечает автор материала . - Компания Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам «Скела Терциум», записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО «Диас компани». Еще один важный нерезидент в схемах Белашова - Desiford developments Limited. На него оформлен польский газотрейдер UP Energy, где роль руководителя выполняет Виктория Перченко. Она же известна как номинальный бенефициар компании «Укринвест Групп», где Белашов работает директором. Как итог, ни Desiford developments Limited, ни Ark Trade LLP, ни «Скела Терциум» и UP Energy не упомянуты в декларации Белашова, как и офшоры из Белиза, Кипра и других островов с приятным налоговым климатом».

«Хотя в польских реестрах Белашов числится фактическим бенефициаром UP Energy, и тот факт, что эту компанию он не задекларировал, как минимум, должен вызвать к нему массу вопросов со стороны НАПК и НАБУ», - добавляет журналист.

Впрочем, кое у кого вопросы к Белашову уже возникли. По данным издания, уроженец Краснодарского края России Сергей Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в санкционных списках СНБО в связи с финансированием компаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины, со всеми вытекающими последствиями для него и его бизнеса.