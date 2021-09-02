Суд поставил под сомнение бизнес-перспективы Сергея Белашова

Бизнес главного полтавского «бютовца» Сергея Белашова трещит по швам. Показательным можно считать судебный процесс между его главной «семейной» газовой компанией и Офисом крупных налогоплательщиков ГНС, пишет Станислав Молчанов в материале «Белашов попал под раздачу»

«Скела Терциум» недавно с треском проиграла налоговикам уже вторую по счету инстанцию, — отмечает журналист. — И такое фиаско весьма симптоматично на фоне обычно успешных для богатых украинских компаний налоговых кейсов — украинские суды пачками штампуют решения о том, что налоговикам просто показалось, что предприниматели работали с «фиктарями», обналичивали деньги и минимизировали налоги. «Скела Терциум» с оборотом в 2,35 млрд гривен вроде бы имела все шансы склонить судей на свою сторону, но они ни стали идти против ГНС в этом споре«.

Предмет спора для ООО «Скела Терциум» был крайне важен, ведь он лежит в основе претензий НАБУ к компании в рамках уголовного производства № 52017000000000618. Речь идет об операциях компании с ООО «Вариант Ойл в рамках контракта на поставку топлива «Укрзализныце», которые следствием были признаны фиктивными. Вслед за НАБУ компанией с орбиты Белашова занялись налоговики и Офис крупных налогоплательщиков доначислил ООО «Скела Терциум» обязательства по уплате НДС на 19,7 млн.

У Белашова попробовали это решение оспорить, но компания полтавского депутата проиграла и в Окружном админсуде Киева, и в Шестом апелляционном админсуде, чье постановление уже вступило в законную силу.

«Это можно считать „черной меткой“ для Белашова, по слухам, имеющего высокие шансы оказаться в санкционных списках СНБО в связи с финансированием кампаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины. Фактически, Белашов становится нерукопожатым», — констатирует журналист.

По его мнению, «если называть вещи своими именами, то весь этот кейс для компании Белашова, тесно связанной с его банком «Украинский капитал», выглядит, как минимум, репутационным приговором. Компанию уличили в наглом обмане государства путем поставок ему несуществующего топлива — тогда как фактический хозяин «Скела Терциум» в своих блогах создает себе имидж патриота и критикует «Укрзализныцю» за «неэффективную работу».

«А если учесть, что и к банку „Украинский капитал“ у НБУ и правоохранителей возникают вопросы, дальнейшие бизнес-перспективы Сергея Белашова выглядят весьма сомнительно», — отмечает автор статьи.