Умер вокалист группы Uriah Heep Джон Лоутон

Вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался на 75 году жизни, сообщается на официальном сайте коллектива.

«С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Представители группы отмечают, что на панихиде по музыканту, согласно его пожеланиям, будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.

Uriah Heep — британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году. Коллектив создал свой оригинальный вариант хард-рока, включая в него элементы джаз-рока и хеви-метала. Джон Лоутон занял место вокалиста группы в 1976 году, с ним Uriah Heep записала четыре альбома.

В 1970-х годах группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру. На сегодняшний день продано более 40 миллионов альбомов.