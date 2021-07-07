IT-компании Китая подешевели более чем на $800 млрд за полгода

Крупнейшие технологические гиганты Китая потеряли в совокупности $831 млрд рыночной стоимости по сравнению с февральскими максимумами. Инвесторы опасаются, что из-за введения новых, более жестких мер по отношению к компаниям сектора падение акций продолжится, пишет Bloomberg.

Во вторник, 6 июля, стало известно, что власти страны намерены усилить надзор за китайскими компаниями с листингом за рубежом. Пекин планирует отслеживать незаконную деятельность на рынке ценных бумаг — финансовое мошенничество, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.

Новость оказала давление на котировки. 7 июля на Гонконгской бирже акции Alibaba снизились на 1,72%, Tencent — на 1,88%, Baidu — на 2,15%, Meituan — на 1,31%. JD.com на бирже NASDAQ завершила торги 6 июля падением на 5,04%.

«Распродажи продолжатся в третьем квартале», — считает управляющий директор гонконгской инвестиционной компании Pegasus Fund Managers Пол Пон. Он рассказал Bloomberg, что в мае продал две трети имеющихся у него акций китайских технологических компаний, в том числе бумаги Tencent и Alibaba. «Власти продолжат ужесточать меры», — добавил он.

На прошлой неделе Администрация киберпространства Китая (CAC) начала проверку безопасности персональных данных, которые собирает сервис такси Didi — всего через два дня после выхода компании на Нью-Йоркскую биржу. Интернет-регулятор потребовал удалить приложение Didi из магазинов приложений, работающих в Китае. В результате акции Didi подешевели со дня IPO почти 25%.

Власти КНР начали усиливать контроль над технологическим сектором страны в конце прошлого года. В частности, по настоянию властей пришлось остановить IPO дочки Alibaba — Ant Group — всего за несколько дней до размещения. А в апреле 2021 года на Alibaba наложили рекордный штраф в $2,8 млрд за антимонопольные нарушения.