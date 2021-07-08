В Украине за сутки 617 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 872 человека, умерло 23 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 7 июля 2021 в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 26, медработников — 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 404 человека; летальных случаев 23; выздоровели — 872 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в четверг.

Днем ранее, 5 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 239 591 человек, выздоровели 2 175 225 человек, летальных случаев — 52 560.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.