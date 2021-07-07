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Украина хочет получить гарантии транзита газа после истечения контракта с «Газпромом»

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Украина хочет получить гарантии транзита газа после истечения контракта с «Газпромом»

«Нафтогаз» рассчитывает, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что бронирование транспортных мощностей европейскими компаниями гарантирует транзит газа через Украину после истечения действующего контракта с «Газпромом».

«Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину... Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с «Газпромом», — сказал он в среду, выступая на форуме «Украина 30».

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Витренко отдельно остановился на теме газопровода «Северный поток — 2», назвав его вопросом безопасности. Глава «Нафтогаза» также напомнил, что Украина выступает против этого проекта, так как он ставит под угрозу транзит российского газа через украинскую территорию. «Если Россия откажется от транзита, это станет угрозой для экономики и безопасности Украины», — считает Витренко.

транзит газа, Юрий Витренко
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Среда, 7 июля 2021
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