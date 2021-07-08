Глава МИД Венгрии назвал свой народ самым коренным в Украине

Принятый в Украине закон о коренных народах не способствует улучшению ситуации с венгерским меньшинством, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью российским «Известиям».
По мнению министра, именно его народ можно считать самым коренным на территории Украины.
«Я не могу представить в Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории на протяжении веков. Там даже есть люди, которые, не покидая одного города, могли быть гражданами аж пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии. Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ», — подчеркнул Сийярто.
Ранее Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в перечень которых, в частности, не включены русские и венгры. Проект встретил критику прежде всего в РФ. Президент этой страны Владимир Путин заявил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их «некоренными» продиктовано недружественной позицией.
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