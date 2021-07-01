В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, подключившуюся к трансформаторной подстанции

«Добытчиков» криптовалюты, подключивших свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Черниговской области, разоблачила Служба безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона, поскольку от этой подстанции получают электропитание «Нежинская станция скорой медицинской помощи», «Нежинводоканал» и другие. За два месяца «работы» злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

«Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку», — указано в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы скрыть факты похищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу системы учета.

«Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к внештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям», — отмечают в спецслужбе.

Уточняется, что в ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты, а также специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

«Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются», — резюмируют в спецслужбе.