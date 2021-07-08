Брифинг премьера Испании в Литве пришлось прервать из-за полета российских Су-24

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса на базе Военно-воздушных сил в литовском Шауляе прервали через несколько минут после начала из-за сигнала об опасности, сообщает издание Delfi.

Санчес выступал на фоне одного из истребителей, который должен был взлететь для перехвата воздушной цели.

«В международном воздушном пространстве Литвы над Балтийским морем были зафиксированы два самолета, о планах их полета не сообщалось, на запросы пилоты не отвечали, поэтому была вызвана воздушная полиция», — сказал пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда.

На пресс-конференции присутствовал также президент Литвы Гитанас Науседа. Политиков попросили отойти, чтобы самолет мог взлететь.

Агентству ТАСС Дилда сообщил, что «два российских борта Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России». По его словам, самолеты шли без согласованного полетного плана и не поддерживали связь с наземным центром управления полетам.