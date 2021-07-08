В Украине хотят создать реестр запрещенных сайтов

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 8 июля принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Об этом сообщил в Facebook член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.

«Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов — того самого „Укркомнадзора“, которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — написал он.

В комментарии «НВ.Бизнес» Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.

По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.

«В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать», — пояснил он.

При этом, Тульев добавил, что «за это время могут поменять законы».

По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.