В Украине хотят создать реестр запрещенных сайтов

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 8 июля принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.
Об этом сообщил в Facebook член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.
«Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов — того самого „Укркомнадзора“, которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — написал он.
В комментарии «НВ.Бизнес» Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.
По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.
«В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать», — пояснил он.
При этом, Тульев добавил, что «за это время могут поменять законы».
По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.
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