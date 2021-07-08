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США намерены вывезти из Афганистана тысячи помогавших им граждан

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США намерены вывезти из Афганистана тысячи помогавших им граждан

США намерены к концу августа вывезти из Афганистана тысячи жителей этой страны, которые ранее помогали американским военным, в том числе работали переводчиками. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников из числа официальных лиц, американские власти рассмотрят возможность разрешить указанным лицам въезд в США. Предполагается, что афганцы, вероятнее всего, будут ожидать решения о выдаче им американских виз в других странах или на находящихся под управлением США территориях.

По сведениям газеты, указанных граждан Афганистана, вероятно, доставят в Катар, Объединенные Арабские Эмираты или на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. В публикации уточняется, что «переводчики, вывезенные из Афганистана, могут находиться в этих странах годами в ожидании получения американской визы».

Как пояснили источники, власти США полагают, что из Афганистана следует вывезти 9-16 тыс. жителей, которые помогали США. Ожидается, что о соответствующих планах вскоре объявит президент США Джо Байден. Он ранее обещал, что Вашингтон не бросит на произвол судьбы тех граждан Афганистана, которые оказывали помощь американским войскам.

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Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

США, Афганистан
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Четверг, 8 июля 2021
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политический эксперт

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