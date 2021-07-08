Кабмин предложил ввести санкции против 52 граждан Беларуси – среди них сын Лукашенко

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси, в том числе в отношении пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, главы КГБ Ивана Тертеля, министра внутренних дел Ивана Кубракова и других. В частности, в санкционный список попал сын Александра Лукашенко.

Соответствующий список опубликован в четверг на сайте правительства.

Согласно распоряжению Кабмина, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО.