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За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один ранен

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За минувшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один ранен

За минувшие стуки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил пулевое ранение, зафиксировано 11 обстрелов. С начала текущих суток российские наемники осуществили 4 обстрела, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью... Кроме того, один украинский военный получил пулевое ранение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное», — сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 8 июля, зафиксировано 11 нарушений режим прекращения огня со стороны противника. Российские наемники использовали ручные противотанковые гранатомете, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«По состоянию на 7:00 утра, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня... Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет», — говорится в сводке.

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В частности, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского зафиксирован огонь из артиллерии калибра 122-мм.

Неподалеку Новотошковское противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении Песок совершен обстрел из минометов 120-го калибра.

Донбасс, ООС
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