В Украине за сутки еще 655 случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 885 человек, умерло 12 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 31 медработников — 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 396 человек; летальных случаев — 12; выздоровели — 885 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 240 246 человек, выздоровели 2 176 110 человек, летальных случаев — 52 572.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.