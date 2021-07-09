В США не видят необходимости в третьей прививке от COVID-19

Полностью привитым от COVID-19 нет необходимости делать третью, так называемую бустерную (усиливающую эффект) прививку, говорится в совместном заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), передает Axios.
«Американцам, которые были полностью вакцинированы, в настоящее время не нужна третья прививка. FDA, CDC и [национальные институты здоровья] участвуют в научном и тщательном процессе рассмотрения вопроса о том, может ли она быть необходима и если да, то когда», — сообщили они.
В CDC и FDA отметили, что все вакцинированные защищены от тяжелого течения болезни и смерти, «включая последствия заражения штаммами, сейчас циркулирующими в стране, такими как дельта (индийский штамм. — РБК)».
В обоих ведомствах также заверили, что анализируют все новые данные и готовы к дополнительной прививочной кампании, «если наука придет к выводу о ее необходимости».
Одновременно появилась информация, что компании Pfizer и BioNTech планируют попросить американских регуляторов согласовать использование бустерной дозы вакцины через полгода после прививок, чтобы предотвратить повторное заражение.
Как пишет Reuters, в Pfizer пояснили, что недавно зафиксированное снижение эффективности вакцинации в Израиле в основном связано с заражением тех, кто прививался в январе или феврале. Минздрав сообщил, что в июне она упала до 64%.
Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен напомнил о распространении в США индийского штамма коронавируса и подчеркнул, что вакцина, разработанная его компанией, эффективно противостоит COVID-19. Однако, по словам эксперта, через шесть месяцев вероятно повторное заражение, так как антитела снижаются.
По словам Долстена, ранние исследования Pfizer показали, что третья доза вакцины генерирует в 5–10 раз больше антител, чем вторая.
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