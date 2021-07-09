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В Техасе снова проблема с энергосетями, в этот раз из-за жары

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В Техасе снова проблема с энергосетями, в этот раз из-за жары

Большинство энергосетей штата Техас, фактически вышедших из строя в февральские морозы, теперь не справляются и с перегрузками летней жары. Об этом со ссылкой на данные компания ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая является крупнейшим оператором электросети в Техасе и обслуживает порядка 90% его населения, сообщил в пятницу журнал Newsweek.

По сведениям компании, в течение первого летнего месяца по всему штату было зафиксировано 1 280 аварийных отключений электроэнергии. Только в течение 14-18 июня 97 энергостанций 224 раза внепланово прекращали подачу электроэнергии. Две третьих из них дали сбой и в минувшем феврале.

Наибольшая доля летних отключений, по данным ERCOT, приходится на станции, работающие на природном газе, — 49% от общего сокращения подачи электроэнергии. Далее идут ветряные станции и станции, преобразующие энергию Солнца.

Губернатор штата республиканец Грэг Эбботт пообещал разобраться в причинах теперь уже летних перебоев, но дал понять, что он по-прежнему намерен делать ставку на «надежные источники выработки электроэнергии» — газ, уголь и атомное топливо.

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Сильные морозы и снегопады в Техасе в феврале привели ко многочисленным сбоям в работе системы электроснабжения штата. В результате миллионы жителей были либо полностью, либо частично лишены электроснабжения. Те энергетические компании, которые смогли продолжать работу, взвинтили цены за свои услуги, многие жители штата получили огромные счета за электроэнергию. В течение трех-четырех дней, как сообщила позже телекомпания CNN, энергосистема штата находилась на грани полного коллапса.

жара, Техас
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