Зеленский в Берлине обсудит нормандский формат и «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит усиление роли Германии в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и ее участие в установлении мира на Донбассе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«11 июля Владимир Зеленский летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Они будут говорить об усилении роли Германии в нормандском формате, ее значении в установлении мира в Донбассе», — сказал пресс-секретарь.
Он добавил также, что Зеленский во время переговоров подчеркнет важность остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». «Президент везет аргументы, которые должны убедить, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам», — подчеркнул Никифоров.
Также, по словам, Никифорова, главы государств обсудят деоккупацию Крыма, энергобезопасность, энергоэффективность и экономическое партнерство.
В среду Зеленский заявил, что на встрече с Меркель намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2» и безопасности. Он добавил, что будущая встреча с канцлером Германии «важна в энергетическом плане». При этом, по словам Зеленского, баланс между безопасностью и экономикой найти сложно. Он также назвал проект «лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран», отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики.
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