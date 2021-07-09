Ермак поговорил с Нуланд про выполнение Украиной реформ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ, сообщил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов про ВККС, ВСП, закон про корпоративное управление, закон про СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в «Нафтогазе», — заявил Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу.
Также, по словам Никифорова, «собеседники обсудили ситуацию в Беларуси».
«Была выражена обеспокоенность тем, что происходит там сейчас», — отметил он.
Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили «некоторые вопросы безопасности, которые связаны с российскими военными учениями «Запад-2021».
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