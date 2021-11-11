Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак провели в среду в Вашингтоне встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг, в ходе встречи собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США, а также уделили внимание актуальной ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

«Стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить... Нуланд заверила в непреклонной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины», — говорится в сообщении.