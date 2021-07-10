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Байден и Меркель обсудят «Северный поток — 2» и кибератаки

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Байден и Меркель обсудят «Северный поток — 2» и кибератаки

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят «Северный поток — 2» во время ее визита в Вашингтон, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Reuters.

Она отметила, что американский лидер по прежнем считает строительство газопровода «плохой сделкой».

Кроме того, главы двух государств обсудят кибератаки на предприятия в США, которые произошли в начале июля.

Представитель американского президента отметила, что Меркель прибудет в четверг, 15 июля, с официальным визитом для «укрепления партнерства и ответа на глобальные вызовы, а также определить сферы, в которых будет укреплено сотрудничество на месяцы и годы вперед».

Газопровод «Северный поток — 2» прокладывается по дну Балтийского моря. Он должен соединить Россию и Германию и цену газа для конечного потребителя.

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США выступают против реализации этого проекта, считая, что он ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и, особенно, Украины и Польши. ФРГ при этом выступает против санкционной политики в этом вопросе. Меркель говорила, что газопровод необходим Германии покрытия потребности в энергетике.

Ангела Меркель, Северный поток-2, Джо Байден
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