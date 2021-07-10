Тихановская сообщила о встрече с Зеленским в Литве

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что имела неформальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве два дня назад.
Как сообщила Тихановская в опубликованном в субботу интервью изданию «Сегодня», она поддерживает контакты с представителями Украины.
«Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве», — рассказала Тихановская.
Он подчеркнула, что официальных встреч «у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины».
«Вы приняли столько белорусов — десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом», — добавила она.
Как сообщалось, Зеленский 6-7 июля находился в Литве с рабочим визитом.
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