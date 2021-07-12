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Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

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Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

Новый Twitter-аккаунт находящегося под домашним арестом в Беларуси Романа Протасевича, заблокирован.

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», — говорится в сообщении на его новой странице.

Седьмого июля Протасевич завел новый аккаунт в Тwitter, где заявил, что ведет его «без присмотра». Он отметил, что не может продолжать вести старый аккаунт, предположив, что он заблокирован. Протасевич успел ответить на некоторые вопросы пользователей относительно своего быта в период нахождения под домашним арестом. Вместе с тем некоторые пользователи не верили, что Протасевич ведет аккаунт самостоятельно.

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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба СК страны 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дает последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным его перевод из-под стражи под домашний арест.

Twitter, Роман Протасевич
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