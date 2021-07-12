Акции Virgin Galactic взлетели почти на треть после полета Брэнсона в космос

Котировки Virgin Galaсtic взлетели на 28,4% на утренних торгах 12 июля на бирже СПБ и к 7:16 по Киеву достигли исторического максимума $63,88. Предыдущий рекорд — $62,8 за акцию — был зафиксирован 4 февраля 2021 года.

Позднее акции скорректировались и на 9:25 по Киеву прибавляли 9,7% ($54,59). Компания закрыла предыдущую сессию на отметке $49,76 за бумагу.

В воскресенье, 11 июля, космоплан VSS Unity (SpaceShipTwo), принадлежащий Virgin Galactic, впервые совершил суборбитальный полет с четырьмя пассажирами на борту. Одним из них стал сам владелец компании 70-летний Ричард Брэнсон. Кораблем управляли два пилота.

VSS Unity был запущен в небе над штатом Нью-Мексико. Самолет-носитель VMS Eve доставил корабль на высоту свыше 12 километров, после чего тот запустил ракетные двигатели и разогнавшись до скорости более 3600 км/ч, достиг 86 километров над Землей. Пассажиры смогли испытать на себе невесомость. Непосредственно в космосе корабль находился несколько минут. После этого космоплан начал снижение и успешно приземлился на территории космопорта «Америка».

Тем самым Ричард Брэнсон сделал еще один шаг к тому, чтобы исполнить свое давнее обещание — начать возить в космос туристов. Предполагается, что SpaceShipTwo начнет совершать коммерческие рейсы в 2022 году. А до этого кораблю предстоят еще два тестовых полета. На сегодняшний день возможность полета в космос забронировали уже 600 человек, купив билеты по $250 тыс.

Инвесторы ждали этого полета давно — еще в прошлом году Virgin Galactic объявила, что Брэнсон отправится в космос в конце первого квартала 2021 года. Однако дата переносилась из-за того, что тестовые пуски не раз откладывались. В декабре 2020 года запуск провалился из-за сбоя в работе двигателя, в феврале 2021-го полет перенесли, объяснив, что команде нужно больше времени для технических проверок, а в день выхода отчетности Virgin Galactic не смогла назвать дату следующего полета. Эти события сильно повлияли на котировки акций, которые потеряли почти 80% к маю от февральских максимумов.

С майских минимумов акции Virgin Galactic выросли почти в 4 раза и достигли $57,51 на 28 июня. 25 июня стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало Virgin Galactic разрешение на полеты в космос с пассажирами на борту. 2 июля инвесторы узнали, что в космос полетит сам основатель компании.

В результате воскресного полета Ричард Брэнсон сумел обогнать своего давнего соперника — основателя Amazon Джефа Безоса. Компания Безоса Blue Origin так же планирует доставлять туристов на суборбитальную орбиту на корабле New Shepard. Предполагается, что сам Безос полетит в космос 20 июля.