Нацбанк выиграл суд у Жеваго

Хозсуд Киевской области стал на сторону НБУ по делу о ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» в отношении долга банка «Финансы и кредит» по рефинансированию на 1,5 мрд грн. Об этом со ссылкой на решение суда пишет finbalance.

Согласно решению суда, с ответчика в пользу истца будет взыскано единый имущественный комплекс ТЭЦ по адресу Киевская область, Белая Церковь, ул. Петра Запорожца, 361, плюс, оборудование, инвентарь, транспортные средства.

«Суд решил, что имущество должно быть продано на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины „Об исполнительном производстве“, по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий», — говорится в сообщении.

Добавим, что «Белоцерковский ТЭЦ» связывают с Константином Жеваго, который является владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит».

По данным НБУ, на начало ноября 2019 долг банка «Финансы и кредит» по рефинансу составил 6,7 мрд грн.