Нацбанк выиграл суд у Жеваго

Хозсуд Киевской области стал на сторону НБУ по делу о ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» в отношении долга банка «Финансы и кредит» по рефинансированию на 1,5 мрд грн. Об этом со ссылкой на решение суда пишет finbalance.
Согласно решению суда, с ответчика в пользу истца будет взыскано единый имущественный комплекс ТЭЦ по адресу Киевская область, Белая Церковь, ул. Петра Запорожца, 361, плюс, оборудование, инвентарь, транспортные средства.
«Суд решил, что имущество должно быть продано на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины „Об исполнительном производстве“, по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий», — говорится в сообщении.
Добавим, что «Белоцерковский ТЭЦ» связывают с Константином Жеваго, который является владельцем обанкротившегося банка «Финансы и кредит».
По данным НБУ, на начало ноября 2019 долг банка «Финансы и кредит» по рефинансу составил 6,7 мрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016