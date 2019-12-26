Нацбанк начал принудительное взыскание средство с экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Жеваго

Национальный банк Украины 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.

«Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. В настоящее время общий объем задолженности банка „Финансы и Кредит“ перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн», — цитирует пресс-служба НБУ начальника отдела судебной работы с проблемными активами управления работы с проблемными активами НБУ Сергея Бойко.

Нацбанк ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования) и подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей, к которым центробанк также подал около 30 судебных исков, уточнил Бойко.

Центробанк добавил, что Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу. Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения суда райсуда.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед центробанком. Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Как отмечает центробанк, фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

НБУ 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» в категорию неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.