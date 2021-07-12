Twitter пришлось удалить более тысячи расистских постов в адрес игроков сборной Англии

Администрация Twitter удалила более тысячи расистских твитов в адрес футболистов сборной Англии после финала чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Associated Press.

В компании заявили, что «отвратительным расистским оскорблениям» не может быть места на платформе. Учетные записи авторов некоторых удаленных сообщений были навсегда заблокированы.

«Мы продолжим принимать меры, — сказали в Twitter, — Мы выявляем любые твиты или учетные записи, нарушающие нашу политику».

В Facebook, которому принадлежит Instagram, заявили, что пытаются удалить оскорбительный контент как можно быстрее, и призвали людей использовать инструменты, которые он предлагает, для блокировки таких постов.

Сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, но уступила Италии в серии пенальти со счетом 2:3. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские оскорбления, которые обрушились на футболистов сборной Англии в социальных сетях после поражения в финале чемпионата Европы. А в полиции Лондона заявили, что будут расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам.

Ранее газета The Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд стали объектами травли в соцсетях, после того как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро. Рэшфорд попал в штангу, удары Санчо и Саки отбил вратарь сборной Италии.